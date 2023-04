De kendtes nye slanketrick - helt galt eller vildt genialt?

Sund sult? - Hvad sker der, hvis man kun spiser én gang om dagen? Mange superstjerner har kastet sig over en sundhedstrend, der er lige så kompromisløs, som den er enkel, men hvad skal man være opmærksom på? Få ekspertens råd, og find ud af, om det er noget for dig ...

Det siger sig selv, at man har mulighed for at tabe sig, hvis man kun indtager ét måltid om dagen. Måske derfor er One Meal a Day-metoden populær blandt Hollywood-stjerner og kendisser. Men er det en god idé at faste 23 timer i døgnet? Danmarks førende ekspert har svaret ...