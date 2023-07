De Niro reagerer efter tab: 'Jeg er i dyb sorg'

Den verdenskendte skuespiller Robert De Niro er ramt af stor sorg.

Søndag meddelte skuespillerens datter, 51-årige Drena De Niro, at hun har mistet sin 'elskede engel', hendes 19-årige søn Leandro De Niro Rodriguez.

Og nu udtaler den kendte bedstefar sig så efter tabet til mediet Page Six.

Beder om fred

Ligesom sin datter er Robert De Niro ikke overraskende dybt påvirket af situationen.

'Jeg er i dyb sorg over min elskede barnebarn Leos bortgang. Vi sætter pris på kondolencerne fra alle og beder om fred til at sørge over tabet af Leo', udtaler skuespilleren via sin repræsentant, skriver mediet.

På samme vis takker Drena De Niro mandag for omsorgen efter den tragiske nyhed og beder om tid og fred til at sørge.

'Det er med umådelig chok og sorg, at vi siger farvel til vores elskede søn Leo. Vi takker for den enorme kærlighed og støtte og beder nu om fred til at behandle denne utrøstelige sorg', skriver hun i et opslag på Instagram, hvor også Robert De Niros udtalelse fremgår.

Det er endnu uvist, hvad dødsårsagen er.