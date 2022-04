De skal skilles

Komiker og skuespillerinde Ali Wong, 39, og Justin Hakuta, 39, har besluttet at afslutte deres ægteskab efter otte år sammen.

Det bekræftede Wongs repræsentant over for People tirsdag, mens en anonym kilde skulle have udtalt følgende til mediet:

'Det er venligt og de vil fortsætte med at være forældre på en kærlig måde'.

Komikeren mødte sin nu eksmand første gang ved en vens bryllupsreception i 2010, hvor Hakuta stadig var studerende ved Harvard Business School.

Under Wongs standup-show 'Baby Cobra' på Netflix fra 2016 jokede hun således med, hvordan hun 'scorede' sin mand.

'Det første, jeg lærte om ham, var, at han på det tidspunkt gik på Harvard Business School. Og jeg tænkte: Åh, min gud, jeg kommer til at fælde hans røv. Fælde hans røv! Og jeg fangede hans røv først ved ikke at kysse ham før den femte date, hvilket er et meget usædvanlig træk fra min side. Men jeg gjorde det med vilje, fordi jeg vidste, at han var en god fangst'.

Ali Wong er bedst kendt for sine standup-shows på Netflix, herunder 'Baby Cobra', 'Hard Knock Wife' og 'Be My Maybe'. Foto: Willy Sanjuan/Ritzau Scanpix

Efter at have datet et par år giftede det forhenværende par sig i San Francisco 27. november 2014. Sammen fik de to døtre, Mari i 2015 og Nikki i 2017.

Wong afslørede i en erindringsbog til sine døtre, 'Dear Girls: Intimate Tales Untold Secrets and Advice for Living Your Best Life', at hun underskrev en ægtepagt forud for brylluppet med Hakuta.

Og det motiverede hende til at tjene sine egne penge.

'Min far roste altid "frygtens gave". Og den ægtepagt skræmte livet af mig. I sidste ende var det, at blive tvunget til at skrive under på den, en af de største ting, der nogensinde er sket for mig og min karriere,' skrev hun.