Skuespilleren Dean Stockwell er død.

Han blev 85 år og døde søndag morgen i sit hjem af naturlige årsager, oplyser en repræsentant til TMZ.

Stockwell var gennem syv årtier et populært navn i Hollywood, hvor han særligt huskes for sine roller som admiral Al Calavicci i 'Quantum Leap' og John Cavil i 'Battlestar Galactica'.

For de 97 afsnit han medvirkede i af 'Quantum Leap' modtog han talrige Emmy-nomineringer og i 1990 en Golden Globe for 'Best Supporting Actor'.

Han var samtidig medvært, da 'Pelle Erobreren' vandt en Golden Globe i 1989.

Dean Stockwell til venstre sammen med Per Holst, Bille August og medvært Sally Kirkland, da 'Pelle Erobreren' vandt en Golden Globe i 1989. Foto: Ritzau Scanpix

Også i filmverden havde han flere store roller. Han blev således nomineret til en Oscar som 'Best Supporting Actor' for sin rolle i 1988-hittet 'Married to the Mob', ligesom han medvirkede i film som 'Dune', 'Blue Velvet' og 'Paris, Texas'.

Han efterlader sig en hustru og to børn.