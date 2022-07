Deform efter indgreb: Nu gør 57-årig model comeback

Med sine intense blågrønne øjne og veldrejede krop var Linda Evangelista et af de hotteste modelnavne op gennem 1980'erne og 90'erne.

Men hvor hun tidligere var kendt for ikke at ville stå ud af sengen for mindre end 10.000 dollars om dagen, så har den tidligere model i de seneste år gjort alt for at gemme sig.

Tilbage i februar stod hun frem med sin historie om, hvordan skønhedsingreb havde gjort hende 'deform'.

Det var fedtfrysninger, der havde ført til, at den tidligere supermodel i dag har store buler rundtomkring på kroppen. I september 2021 sagsøgte hun firmaet bag behandlingerne, og i februar var hun så nået så langt, at hun ikke ville skamme sig over konsekvenserne af behandlingerne mere.

Annonce:

- Jeg plejede at elske at gå catwalk. Nu frygter jeg at løbe ind i nogen, jeg kender. Jeg kan ikke leve sådan her mere – i skjul og i skam. Jeg kunne bare ikke leve i den smerte længere. Nu er jeg endelig klar til at tale, sagde hun dengang til People, til hvem hun også modigt viste sin deforme krop frem.

Model for Fendi

Nu er der dog godt nyt til dem, der har savnet Linda Evangelista som udøvende model.

For i et opslag på Instagram deler modellen et billede fra den Fendi-kampagne, som hun åbenbart skal være en del af senere på året. Og det er modellens første job, siden hun åbnede op om sin uheldige fedtfrysning.

'Den 9. september 2022 er @Fendi vært for et særligt modeshow i New York City for at fejre 25-års jubilæet for #FendiBaguette, designet af @silviaventurinifendi, og to år siden @mrkimjones kom til Maison som kunstnerisk direktør for couture og dametøj. #Fendi,' skrev den 57-årige til billedet.

Annonce:

Fik diagnose af lægen

De første tegn på, at der var gået noget galt i forbindelse med indgreben, opdagede Evangelista tre måneder efter sine frysebehandlinger. Pludselig begyndte hun at bule ud på hagen, lårene og omkring bh-området. Det var de steder, hun havde håbet at slanke sig, men det stik modsatte skete.

Hun prøvede til at starte med at afhjælpe buleriet ved at motionere mere og spise mindre.

- Jeg nåede dertil, hvor jeg slet ikke spiste. Jeg troede, jeg var ved gå fra forstanden, fortalte hun til People.

I 2016 gik hun til læge med sine buler, og meldingen var nedslående. Linda Evangelista fik diagnosen paradoxical adipose hyperplasia, der er uhyre sjælden og rammer færre end en procent af de personer, der får festfrysninger.

Paradoxical adipose hyperplasia betyder, at behandlingen får den modsatte effekt. Med andre ord udvider fedtet sig i stedet for at skrumpe.

Putins vilde plastikforvandling: Så meget har han fået lavet