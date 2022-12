Deler billeder efter skrækulykke

Hayley Erbert og Derek Hough, der begge er kendt fra den amerikanske tv-serie 'Dancing with the Stars', skriver på Instagram, at de var involveret i en grim bilulykke i bjergene 12. december.

'Vores ulykke involverede en stejl bakke, isglatte veje, et træ og værst af alt, frygten for at vi ville glide af bjerget', skiver de begge til en video på Instagram, som de har delt fra deres profiler.

Videoen viser blandt andet parrets ulykke, skaderne på bilen, deres besøg på skadestuen samt de sting, som Hayley Erbert fik ved øjenbrynet efter den voldsomme ulykke. Videoen kan ses nedenunder. Der advares mod stærke billeder.

Taknemmelige

Videre skriver parret, at de trods den uhyggelige ulykke har meget at være taknemmelige for.

'Trods omstændighederne har vi så meget at være taknemmelige for. For det første, at der ikke var andre involveret. For det andet, den hurtige reaktion fra paramedicinerne. Og til sidst, at vi begge er okay.

Hayley Erbert skriver, at hun fik et hævet ansigt efter ulykken. Derudover fik kendissen fire stæng over øjenbrynet.

Afsluttende beretter Hayley Erbert, at ulykken har givet parret stof til eftertanke.

'Nu, mere end nogensinde, indser vi, hvor skrøbeligt livet er, og hvor vigtigt det er at elske dem omkring dig. Vi håber, at alle får en sikker, sund og glædelig ferie', slutter hun.