Deler billeder for første gang

Nick Jonas og Priyaka Chopra kunne fejre mors dag ved at tage deres lille pige hjem fra intensivafdeling på hospitalet.

Malti Marie, som pigen hedder, blev født for tidligt, og hun måtte derfor bruge sine første 100 dage på denne Jord på intensivafdeling for babyer.

Det skriver Page Six.

I forbindelse med at parret kunne tage deres datter med hjem, har de for første gang offentliggjort billeder af deres fælles barn.

Til billedet følger en lang tekst, hvor den nybagte mor blandt andet skriver:

'Vi er så lykkelige for, at vi endelig kan tage vores lille pige hjem, og vi vil bare takke alle læger, sygeplejersker og specialister, som har været inde over forløbet. Vores næste kapitel starter nu, og vores baby er en sand 'badass'. Mor og far elsker dig.'

Gift efter to måneder

Det er parrets første barn sammen. I januar annoncerede parret, at de havde fået et barn gennem surrogat. Chopra, 39, og Jonas, 29, blev gift tilbage i 2018.

Brylluppet varede i tre dage og fandt sted i Indien, hvor Chopra er fra. De to blev forlovet efter at have datet i bare to måneder.

Priyanka Chopra er en indisk skuespiller og model. I 2000 vandt hun Miss India og Miss World. Senest har hun spillet med i film som 'Baywatch', 'The White Tiger' og 'The Matrix Resurrections'.

Nick Jonas er bedst kendt for bandet 'Jonas Brothers', som han stiftede sammen med sine brødre Kevin og Joe Jonas. Han har desuden spillet med i flere Disney film, blandt andre 'Camp Rock' og 'Camp Rock 2: The Final Jam'.