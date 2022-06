Deler bryllups-detaljer: Fans går amok

Natten til fredag dansk tid lød der et rungende 'I DO' fra popikonet Britney Spears og hendes mand, Sam Asghari, da de blev gift med hinanden ved et storstilet bryllup i stjernens hjem i Los Angeles.

Kendisser som Madonna og Drew Barrymore var med som gæster, og nu lukker Britney også sine mange millioner følgere på Instagram ind i festlighederne.

I en række opslag på Instagram har hun delt både billeder og videoer fra den store dag, og det er noget, hendes fans kan lide. Opslagene har til sammen allerede flere millioner likes og tusindvis af kommentarer fra folk, der ønsker brudeparret tillykke.

Britney lukker da også op for godteposen med et langt skriv om dagen til de interesserede.

'Det var den mest spektakulære dag! Jeg var så nervøs hele morgenen, og da klokken blev 14 ramte det mig virkelig. VI SKAL GIFTES! Jeg fik et panikanfald, men så tog jeg mig sammen', skriver hun blandt andet i opslaget.

Nævner ikke eksmand

Spears lader også til at være lykkelig over de kendte gæster, der deltog og gjorde dagen speciel for hende og Sam Asghari.

'Drew Barrymore mit pige-crush og Selena Gomez, der forresten er pænere i virkeligheden, hvis det er muligt, kom begge to. Jeg var målløs. Jeg kyssede Madonna igen, og vi dansede til ud på natten med Paris Hilton', skriver hun.

En gæst nævner popstjernen dog ikke med et ord, og det er hendes eksmand Jason Alexander, der stjal opmærksomheden i alverdens medier, da han uden at være inviteret dukkede op til brylluppet.

Sådan så det ud, da Jason Alexander blev overmandet af vagterne hjemme hos Britney Spears. Foto: Ritzau Scanpix

Han blev efterfølgende standset af vagter på stedet, politiet blev tilkaldt, og han er nu sigtet for både ulovlig indtrængen, hærværk og overfald. Spears og Asghari har derudover fået et polititilhold mod ham.

Britney Spears og Sam Asghari mødte hinanden i 2016. Hun har tidligere været gift ganske kortvarigt med Jason Alexander - mere præcist 55 timer i 2004 under en våd tur til Las Vegas - inden hendes hold af jurister fik annulleret ægteskabet.

Madonna var blandt gæsterne til brylluppet. Foto: Ritzau Scanpix

