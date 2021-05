Deler glædelig nyhed: 'Den bedste uge i vores liv'

Popstjernen Brian McFadden, der er bedst kendt fra boybandet Westlife, er atter blevet far. Og det er store nyheder for den lille familie. De har nemlig tidligere været igennem to ufrivillige aborter.

Det fortæller flere internationale medier, heriblandt Mirror, Daily Mail og The Sun.

Fejrer babyen

I opslaget på verdensstjernens Instagram-profil skriver han:

'Mor, far og baby er ude at gå sin første tur sammen. Det har været den bedste uge i vores liv.'

Og flere lykønsker også familien.

'Tillykke,' skriver én, mens en anden skriver:

'Jeg er så glad på jeres vegne. Det er et uforglemmeligt øjeblik.'

Sammen i fem år

Den 'My Love'-syngende artist og konen, Danielle Parkinsons, forhold startede ifølge Mirror tilbage i 2016. Og efter hjælp med fertiliteten er det endelig lykkedes for parret at få deres første barn sammen.

Men det er ikke Brian McFaddens første barn. Han har også Molly på 19 og Lilly på 17 med ekskonen Kerry Katona.

Parkinson og McFadden blev gift i 2019. Det offentliggjorde ægtemanden på sin Twitter-profil.

Brian McFadden forlod verdenssuccesen Westlife i 2004 for at gå solo. I dag er han en del af duoen Boyzlife sammen med Keith Duffy.