Deler gode nyheder

Tom Parker fra 'The Wanted' fortæller, at han er i bedring efter, han fik diagnosticeret uhelbredelig hjernesvulst

For et år siden kunne The Wanted-stjernen fortælle, at han var blevet diagnosticeret med en terminal hjernetumor, der på daværende tidspunkt var i stadie fire.

'Der er ingen let måde at sige det på, men jeg har fået en hjernetumor, som jeg er i behandling for. Vi har nu besluttet at dele det hele i stedet for at lade det være en hemmelighed', skrev Tom Parker dengang.

Men et år senere deler han glædelige nyheder på Instagram.

'Jeg sidder med tårer i øjnene, mens jeg kan fortælle jer, at vi har fået min hjernesvulst under kontrol. Vi har lige fået resultaterne fra min seneste scanning. Og jeg er så glad for at kunne sige, at den er stabil'.

'Jeg har et væld af følelser lige nu. Vi kunne simpelthen ikke bede om mere, sådan som tingene er lige nu', skriver en lykkelig Tom Parker i opslaget.

Ifølge videnskab.dk lever man i gennemsnit 14 måneder, efter diagnosen glioblastom er stillet.

Han har været i kemoterapi det seneste år for at forlænge sit liv så meget som muligt. Nu 13 måneder senere, er hjernetumoren stabil.