Deler gribende oplevelse

USA's Højesteret besluttede fredag at omstøde abort-lov, der sikrer retten til fri abort i hele USA. Det har fået en masse amerikanerne på gaden for at demonstrere mod beslutningen

Det skabte røre, da en højesteretsafgørelse i USA muliggjorde at reducere eller forbyde retten til abort.

Både i USA og eksempelvis herhjemme fordømte flere beslutningen, og blandt dem, der følger ekstra ivrigt med lige nu er sangerinden Halsey, 27.

Hun er mor til en søn, der først kom til verden efter hele tre ufrivillige aborter, og i et gribende indspark hos Vogue sætter hun ord på, hvorfor kvinders abortrettigheder ligger hende så nært på sinde.

- Alle fortjener retten til at bestemme om og hvornår, de gennemgår denne farlige og livsændrende oplevelse, skriver hun om det at få børn.

- Jeg holder min søn i den ene arm og kæmper alt, jeg kan, med den anden.

Hun deler her sin egen oplevelse, der krævede abort.

- Den ene af mine aborter krævede 'behandling' – en mild måde at sige, at jeg var tvunget til at abortere, fordi min krop ikke ville afslutte graviditeten helt af sig selv. Jeg ville risikere at få blodforgiftning uden medicinsk behandling, skriver hun og fortsætter:

- Under proceduren græd jeg. Jeg var bange på mine egne vegne, og jeg var hjælpeløs. Jeg var desperat for at få afsluttet den graviditet, der truede mit liv.

Kvinder har ret til selv at bestemme, mener Halsey. Foto: Ritzau Scanpix

Hun mener, at det faktisk reddede to liv, at man hjalp kroppen med at afslutte ét.

- Min abort reddede mit liv og gjorde plads til, at min søn kunne få sit, skriver hun.

Afgørelsen i det amerikanske svar på højesteret betyder, at det nu er op til de enkelte delstater, hvordan de vil forvalte deres abortlove. Præsident Biden har taget afstand fra afgørelsen og kaldt den 'en trist dag' for landet.