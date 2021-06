Deler hemmeligt digt fra legendarisk afdød rapper

Jada Pinkett Smith har delt et digt skrevet til hende af den afdøde rapper Tupac Shakur

Skuespilleren Jada Pinkett Smith har i anledningen af, at den afdøde rapper 2pac ville være fyldt 50 år, delt et hidtil ukendt digt, som han skrev til hende.

'Tupac Shakur ville være fyldt 50 år ved midnat. Lad os huske ham for det, som vi elskede allermest ved ham...hans måde med ord', skriver Jada til sit opslag på Instragram.

I en video læser hun digtet højt og fortæller, at hun ikke mener, digtet nogensinde før er blevet set, og at det blev skrevet, mens han sad fængslet på Rikers Island. Et af verdens mest berygtede fængsler.

'Jeg har været vidne til, at det gode i mig blev forvandlet, af alt det onde mennesket kan gøre. Barnets uskyldighed levede engang i min sjæl, men flere år sammen med mine kriminelle ligemænd har gjort mit varme hjerte koldt', lyder det i digtet ved navnet 'Lost Soulz' (Fortabte Sjæle red.)

Rapperen Tupac Shakur var kun 25 år, da han blev dræbt i et skyderi i Las Vegas.

Intimiderende

Jada Pinkett Smith, der siden 1997 har været gift med skuespiller Will Smith, havde et unægteligt bånd med den afdøde rapper, der skrev mange digte til hende igennem årene.

Noget, som hendes mand ikke har lagt skjul på, at han dengang fandt enormt intimiderende.

Der har tidligere floreret en del rygter om utroskab mellem ægteparret.

Sidste år kunne skuespillerinden fortælle i sit eget talkshow 'Red Table Talk', at hun havde haft et forhold til den 28-årige sanger August Alsina, mens hende og manden Will Smith var midt i en seperation.