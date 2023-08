Deler hjerteskærende video: Trækker stikket efter dødsfald

I en alder af blot 73 år måtte den britisk-australske sanger og skuespiller Olivia Newton-John sidste år forlade denne verden efter en årelang kamp mod kræft.

Den slags gør naturligvis ondt på dem, der stod hende nær. Og i en ny video på sin Instagram-profil sætter skuespillerens datter, Chloe Lattanzi, ord på, hvor hårdt hun har været ramt af sin mors død.

- Jeg følte, jeg var nødt til at lave den her video. Siden min mor gik bort, og i det halvandet år forud hvor hun kæmpede med kræften, har jeg ikke haft det godt, indleder hun og fortsætter med at forklare, hvordan hun har mærket tabet:

- Undskyld, hvis jeg har glemt at besvare opkald, jeg har haft svært ved at huske ting, jeg har haft svært ved at komme ud af sengen. Jeg har passet mine forpligtelser, men jeg har glemt at passe på mig selv.

Virkelig ked af det

Hun fortsætter med at fortælle sine følgere, at hendes mor altid forsøgte at lære sin datter, at man skulle passe på sig selv, før man kunne tage sig ordentligt at af andre.

- Og hvis jeg har været vaklende i nogle af mine relationer, så er jeg virkelig ked af det. Jeg har ikke taget ordentligt vare på mig selv, siger Chloe Lattanzi, der nu vil trække stikket for at fokusere på på sit fysiske og mentale helbred.

Tidligere på måneden kunne Chloe Lattanzi i øvrigt afsløre, at 'Grease'-stjernen ikke er helt klar til at sige farvel til jorden og overgå til det hinsides efter sin død sidste år.

Det skete i et interview med People hvor hun beskrev, hvordan 'Physical'-sangeren stadig viser sig for hende.

