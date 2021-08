Deler hjerteskærende video

Han nåede ikke engang at blive et år gammel.

Den verdenskendte skuespiller Sharon Stone har delt et opslag på Instagram med en video af drengen.

'River William Stone. Sept. 8, 2020 - Aug. 30, 2021,' skriver hun med henvisning til barnets henholdsvis fødsels- og dødsdato.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Total organsvigt

I et andet opslag for tre dage siden delte Sharon Stone et billede af den lille dreng i en hospitalsseng. Her oplyste hun, at nevøen var blevet fundet livløs.

'Min nevø og gudsøn River Stone blev fundet i sin vugge med total organsvigt i dag. Vær venlig at bede for ham. Vi har brug for et mirakel', skrev skuespilleren i opslaget.

Der kom dog ikke noget mirakel, og mandag afgik den lille dreng altså ved døden.