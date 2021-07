Deler intime billeder af hjemmefødsel

Den 33-årige skuespiller Hilary Duff er ikke bange for at dele ud af sig selv.

I et længere opslag på Instagram har hun delt nogle helt særlige billeder fra fødslen af sin datter Mae James.

Den tidligere disneystjerne fortæller, at hun endelig er klar til at dele billeder fra sin hjemmefødsel.

'Et langt, magisk og mirakuløst eventyr!' skriver hun.

'Det er hårdt arbejde. Det er alle måder at bringe et barn til verden på. Alt fra at blive gravid, til kejsersnit, hospitalsfødsler eller hjemmefødsler, amning og til at opforstre de her små væsner', skriver hun blandt andet i opslaget.

Datteren kunne Hilary Duff og hendes mand, Matthew Koma, byde velkommen til verden for fire måneder siden. Sammen har parret også en datter på to år.

Også husbonden får et par rosende ord med på vejen.

'Min mand er det mest beroligende anker at have med under fødslen, når jeg føler for at klatre på væggene.' skriver hun i opslaget.

Udover de to piger har Hilary Duff en otteårig søn sammen med eksmanden Mike Comrie.