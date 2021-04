Deler intime billeder: - Du er en velsignelse

Siden den ældste Kardashian søster, Kourtney, bekræftede sit forhold med Blink-182 trommeslageren, Travis Barker, er det bestemt ikke gået stille for sig.

Hele verden har fulgt med, mens de har delt kærlighedsbreve med hinanden, været på dates og da Travis Barker fik tatoveret Kourtneys navn. Der er ikke noget, der tyder på, at parret har tænkt sig at slappe af med at dele ud af deres forhold - i hvert fald har Travis Barker i forbindelse med realitystjernes 42 års fødselsdag lagt en intim hyldest på Instagram.

I en række billeder og videoer kan man se Kourtney Kardashian og Travis Barker kysse og omfavne hinanden. Man kan endda her se til, når Kourtney Kardashian sutter kærestens tommelfinger.

Til opslaget skriver Travis Barker

'Jeg fucking elsker dig! Du er en velsignelse til verdenen. Tillykke med fødselsdagen'

Kendte reaktioner

Kourtney Kardashian har delt opslaget på sin Instagram-story, men har ikke yderligere kommenteret på hyldesten. Det er der dog flere andre kendte, der har. Blandt andet skriver Demi Lovato:

'Wow, I er så lækre, det er dumt.'

Kourtney Kardashians søster Kim har også smidt kærlighed efter opslaget og kommenteret flere røde hjerter til parret.

Fødselaren har tidligere været i et længerevarende forhold med Scott Disick, som hun også har tre børn sammen med. De gik dog fra hinanden i 2015.