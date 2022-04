Deler intime detaljer

Rihanna åbner for første gang op om sin graviditet og forklarer, at parrets kommende barn ikke var planlagt

Tidligere på året viste en stolt Rihanna, 34, babybulen frem efter flere ugers rygter om, hvorvidt hun og rapperen Asap Rocky, 33, ventede deres første barn.

Siden da har parret forholdt sig tavse omkring familieforøgelsen, men nu tager sangerinden bladet fra munden i et interview med Vogue, hvor hun ærligt fortæller om sin graviditet og det nye liv som vordende mor.

Og noget tyder på, at graviditeten ikke var planlagt til punkt og prikke.

'Jeg ved ikke, hvornår jeg har ægløsning eller den slags lort. Vi har bare haft det sjovt,' siger hun og fortsætter:

'Og så var det der bare på testen. Jeg spildte ingen tid. Jeg kaldte på ham (Asap Rocky, red.) og viste ham den positive test. Så gik jeg til lægen den næste morgen, og vores rejse begyndte.'

Selvom stjernen altid har troet, at hun var typen, der først ville blive gift og dernæst få en baby, har hun bestemt ikke noget imod den omvendte rækkefølge.

'Hvem fanden siger, at det skal være sådan? Jeg vil bestemt ikke lade det komme i vejen for, at jeg skal være mor,' påpeger Rihanna.

Rihanna frygter, at hun vil føle sig ude af kontrol følelsesmæssigt, efter hun har født sit første barn. Foto: Clotaire Achi/Ritzau Scanpix

Nogle har måske bemærket Rihannas ekstravagante tøjstil og undret sig over, at graviditeten ikke har ændret det mindste på verdensstjernens påklædning. Det er der dog en helt særlig grund til.

'Da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, tænkte jeg: Jeg vil på ingen måde shoppe graviditetstøj. Jeg beklager, men det er for sjovt at klæde mig ud. Jeg vil ikke lade den del forsvinde, fordi min krop ændrer sig.'

Sangerinden uddyber, at hun håber, hun med sin stil har været med til at omdefinere, hvad der anses for at være 'anstændigt' for gravide kvinder med hensyn til påklædning.

'Min krop gør utrolige ting lige nu, og det skal jeg ikke skamme mig over. Det burde føles som en fest. For hvorfor skal jeg skjule min graviditet,' spørger hun retorisk.