Britney Spears fejrer i den grad, at hun er blevet fri for at have sin far som værge

'Free Britney'-bevægelsen har i årevis kæmpet for, at popstjernen Britney Spears igen skulle have lov til at bestemme over sit eget liv og sin egen krop.

Natten til torsdag dansk tid besluttede domstolen i Los Angeles endegyldigt, at hendes far, Jamie Spears', tid som værge for sin datter skulle være forbi, og siden har 39-årige Spears givet den gas på de sociale medier.

Natten til fredag har hun således delt en række nøgenbilleder på Instagram - en handling der at dømme efter kommentarsporet tyder på, at hun nu endelig føler sig fri.

'At lege lidt i Stillehavet har aldrig skadet nogen', skriver hun blandt andet til opslaget, hvor hun samtidig forsikrer om, at der ikke er blevet redigeret i billederne.

I kommentarsporet er det allerede væltet ind med hilsner til stjernen.

'Befri brystvorten', skriver hendes forlovede, Sam Asghari, med en blinkende emoji.

'Jeg elsker at se dig være så glad og fri. Du fortjener det', skriver Paris Hilton.

'Det her er i sandhed en FRI Britney', skriver en følger.

Artiklen fortsætter under videoen

Deler nøgenbilleder: 'I sandhed en FRI Britney'

Lang kamp

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. Siden har faren kun styret det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.

Siden Britney Spears for første gang tidligere på sommeren tog bladet fra munden og gav sit vidnesbyrd om værgemålet, har der ikke været stille om stjernen.

Britney Spears og Sam Asghari blev for nylig forlovet. Foto: Ritzau Scanpix

I september bad Jamie Spears selv domstolen om at afslutte værgemålet.

12. november skal en dommer ved et retsmøde beslutte, om værgemålet skal ophøre helt, og indtil da er det revisoren John Sabel, der har den formelle rolle.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.