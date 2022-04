Deler nye detaljer: Var nøgen da han friede

Via sit nyhedsbrev Onthejlo fortæller den 52-årige sanger Jennifer Lopez, hvordan hendes kommende mand, Ben Affleck, friede til hende, mens hun sad nøgen i badekarret.

- Søndag aften, mens jeg var på mit yndlingssted i hele verden (i boblebadet), gik min smukke, elskede mand på knæ og friede, skriver Jennifer Lopez.

Med titlen 'Sådan skete det' på hendes nyhedsbrev indrømmer Jennifer Lopez, at hun overhovedet ikke havde forventet frieriet, og hun blev med egne ord 'taget på sengen' i det øjeblik, han gik på knæ.

- Jeg kiggede ind i hans øjne, smilende og grædende på samme tid, mens jeg forsøgte at forstå, at efter tyve år skete det her igen, forklarer Jennifer Lopez.

Hun var så overrasket og stille, at Ben Affleck blev helt nervøs.

- Jeg var helt mundlam, og han spurgte: 'betyder det ja?', og jeg sagde JA, selvfølgelig er det et ja.

Jennifer Lopez er amerikansk skuespiller, sangerinde, sangskriver, danser og modedesigner. Foto: Ritzau Scanpix.

Simpelt og smukt

Jennifer Lopez var derfor overvældet og lykkelig for den simple fremgangsmåde, som Ben Affecks valgte at fri på.

Enkeltheden gjorde det efter hendes mening bare mere romantisk.

- Det var intet fancy, men det var det mest romantiske, jeg nogensinde kunne have forestillet mig. Bare en stille søndag aften hjemme, hvor to mennesker lover hinanden altid at være der. To heldige mennesker, som fik en chance mere i ægte kærlighed, siger Jennifer Lopez.

Foto: Ritzau Scanpix.

Grøn diamantring

Jennifer Lopez fortæller også betydningen af den grønne forlovelsesring, som hun fik af Ben Affleck.

- Han giver mig en ring og siger, at det er en grøn diamant. Grøn er min yndlingsfarve og det er også min lykkefarve. Selvfølgelig vil det nu forblive min lykkefarve for altid, siger Jennifer Lopez og fortsætter:

- Det betyder så meget, når nogen tænker på dig, elsker dig og ser dig. Og det var bare det perfekte øjeblik.

Affleck og Lopez var fra hinanden i mange år, inden de atter fandt sammen i februar 2021 og annoncerede, at de var et par igen.