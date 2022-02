Deler rørende brev

Angelina Jolie har altid været kendt som en af Hollywoods mest generøse mennesker, når det kommer til nødhjælp og velgørende arbejde.

Nu opfordrer verdensstjernen sine over 12 millioner følgere på Instagram til at holde øje med de grusomheder, som finder sted i Afghanistan, der som bekendt blev generobret af Taliban i august 2021.

Lørdag delte den 46-årige skuespillerinde et personligt brev, hun har modtaget fra en ung afghansk kvinde, på Instagram, hvoraf dele af brevet er sløret for ikke at afsløre kvindens identitet. Det skriver People.

'En ung kvinde i Afghanistan sendte mig dette brev,' indleder Jolie billedteksten til sit opslag med.

'Jeg beskytter hendes identitet, men hun har ikke været i stand til at gå tilbage til skolen, siden Taliban overtog magten,' skriver hun videre.

Skuespillerinden delte herefter et uddrag fra den unge kvindes brev:

'Jeg føler, at kvinder ikke har nogen ret til at tale eller ytre deres mening. Kvinders rettigheder er taget fra dem, og de må ikke gøre noget i landet.'

Glem dem ikke

Den anonymiserede kvinde forklarede også, at der for et par uger siden havde fundet en anholdelse sted, hvor Taliban havde arresteret to kvinder, som havde været lidt for højtråbende i kampen for kvinders rettigheder og frihed.

Episoden efterlod hende chokeret og forfærdet: 'Jeg tænkte bare, at dette er enden for os,' fremgår det af brevet.

Jolie, der er tydeligt berørt af hændelsen, kommer efterfølgende med en indtrængende bøn til sine følgere:

'Følg venligst med i, hvad der sker i Afghanistan, hvor unge kvinder bliver taget fra deres hjem om natten med våben og forsvinder, og nye begrænsninger bliver pålagt kvinders og pigers frihed hver dag.'

'Vær venlig at sikre, at de ikke biver glemt,' afsluttede hun sit opslag med, der herefter fremhæver en række forsvundet kvinderettighedsaktivister i landet.