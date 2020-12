Deler sød familievideo: Første jul efter konens død

Det kom som et chok for de fleste, da Hollywood-stjernen John Travolta i juli fortalte, at hans kone, Kelly Preston, var død.

Hun havde holdt sin kamp mod brystkræft skjult for offentligheden, men efter to års sygdom kunne hun ikke mere, og hun døde i en alder af 57.

John Travolta hylder sin afdøde kone

Derfor er denne jul også den første, som John Travolta, 66, og parrets to børn holder uden hende.

Kelly Preston var skuespiller og spillede blandt andet med i 'Jerry Maguire' fra 1996. Foto: Ritzau Scanpix

Trods den store sorg, de har været igennem, har 20-årige Ella,10-årige Benjamin og deres far alligevel overskud til at ønske de mange følgere på John Travoltas Instagram-profil en glædelig jul.

John Travolta har nemlig delt en video af børnene, der vinkende overbringer deres julehilsner foran juletræet og et bjerg af gaver.

'Glædelig jul fra Travolta-familien', skriver han til videoen, der har fået tusindvis af fans til at sende julehilsner tilbage.

Kelly Preston død af kræft

Kelly Preston og John Travolta med deres to børn, Ella og Benjamin. Foto: Getty Images

Det var også på Instagram, at John Travolta delte med verden, at han havde mistet sin kone gennem 29 år.

'Det er med et tungt hjerte, at jeg må informere jer om, at min smukke kone har tabt en kamp på to år mod brystkræft. Hun kæmpede en brav kamp med kærlighed og støtte fra mange,' skrev Travolta dengang.

Kelly Preston var ligesom sin mand skuespiller og har medvirket i film som 'Jerry Maguire', 'Twins' og 'Mischief'.