Deler stor hemmelighed: Skal være far igen

Michael Bublé bliver snart far til fire. Det afslører sangeren i en ny musikvideo, hvor hustruen optræder med sin babybule

Den canadiske sanger og musikproducer Michael Bublé er aktuel med en ny musikvideo, der forventes at blive udgivet engang i denne uge, men det er ikke den eneste nyhed, musikeren kan glæde sine fans med.

I den kommende video til sangen 'I'll Never Not Love You' vil man nemlig ikke kun se sangeren, men også hans kone, Luisana Lopilato, som er åbenlys højgravid med parrets fjerde barn.

Det beretter TMZ, der har fået adgang til et kort klip af 46-årige Bublés video.

Musikvideoen skal tilsyneladende opfattes som en fortsættelse af dengang, de to optrådte sammen første gang foran kameraet, da de optog musikvideoen til Michaels store hit 'Haven't Met You Yet'.

Fortsættelsen indeholder en masse billeder med både ikoniske og romantiske scener fra flere forskellige film, som for eksempel 'Titanic', 'The Notebook' og 'The Princess Bride'.

Sammen har Luisana Lopalito og Michael Bublé, der blev forlovet i 2009 og gift i 2011, i forvejen tre børn. De hedder Vida, Noah og Elias.

TMZ har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Michael Bublé.