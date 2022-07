Deler stor lykke: Verdensstjerne er blevet far igen

Det lyder som en vaskeægte Hollywood-film, men den er god nok.

Filminstruktøren Quentin Tarantino er blevet far igen, efter at hans hustru, sangerinden og modellen Daniella Pick, har født parrets andet barn.

Det bekræfter en repræsentant for Quentin Tarantino over for det amerikanske medie People.

- Daniella og Quentin Tarantino er glade for at annoncere, at Daniella fødte deres pige den 2. juli 2022, en lillesøster til Leo, deres første barn, lyder det ifølge mediet.

Parret blev forældre til sønnen Leo i februar 2020.

Quentin Tarantino og Daniella Pick giftede sig i 2018. (Arkivfoto). Foto: Gregorio Borgia/Ritzau Scanpix

Ville ikke være ung far

Quentin Tarantino, som fylder 60 år i marts 2023, har altid vidst, at hvis han en dag skulle få børn, ville det ikke være som ung.

Den 59-årige filmskaber har nemlig prioriteret at kreere værker som 'Pulp Fiction', 'Kill Bill' og 'Reservoir Dogs', fortalte han til GQ Magazine i 2009.

- Jeg siger ikke, at jeg aldrig vil giftes eller have et barn, før jeg er 60. Men jeg har taget en beslutning - indtil videre - om at gå vejen alene. For det her er min tid. Det er min tid til at lave film, sagde han i interviewet.

- Når jeg laver en film, laver jeg ikke noget andet. Alt handler om filmen. Jeg har ingen kone. Jeg har ikke et barn. Ingenting kan komme i vejen. Hele verden kan gå op i flammer. Jeg er ligeglad, lød det fra ham.

Men det var faktisk netop en af hans film, der førte til det første møde med hende, som senere blev hans hustru og moren til hans nu to børn.

Det skete, da han var i Israel, hvor Daniella Pick kommer fra, for at promovere 'Inglourious Basterds'.

Kort efter gik de dog fra hinanden, men fandt siden af ud, at de ikke kunne undvære hinanden.

I 2018 giftede den 59-årige instruktør sig med den 38-årige sangerinde og model. Og nu er kærligheden kulmineret med to børn.