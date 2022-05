Deler stor sorg: - Min bror blev også skudt

Den amerikanske skuespillerinde Niecy Nash skriver på Instagram, at hendes bror blev dræbt under et skoleskyderi tilbage i 1993

Tragiske scener udspillede sig tirsdag i den amerikanske delstat Texas, hvor en gerningsmand i et skoleskyderi dræbte 19 elever samt en lærer.

Skyderiet fandt sted på Robb Elementary School i byen Uvalde, og den formodede gerningsmand var en 18-årig elev fra et gymnasium i samme by.

Ifølge guvernør i den amerikanske delstat Greg Abbott er gerningsmanden død.

Hele landet er i chok efter det voldsomme skyderi, og der sørges over de unge liv, der blev taget.

Også den amerikanske skuespillerinde Niecy Nash, der har været nomineret til to Emmy-priser, skriver i stor sorg på Instagram om hændelsen.

Her deler hun samtidig, at hendes bror også blev dræbt under et skoleskyderi for snart 30 år siden.

'Jeg er så ked af det. Min bror blev dræbt på sin skole. Det rammer så hårdt, fordi en skole er et sted, hvor man burde føle sig i sikkerhed. Jeg håber det ikke for nogen', skriver Niecy Nash på det sociale medie, hvor skuespillerinden har lagt et billede ud af sig selv i tårer.

Mor og bror skudt

Gennem årene har Niecy Nash åbnet om om, hvordan våbenvold har påvirket den 62-årige skuespillerinde og hendes familie.

Det skriver det amerikanske medie People.

- Da jeg var 15, så jeg min mor blive skudt. Hendes kæreste var meget voldelig, og han skød min mor med et haglgevær påskesøndag. Han skød hende ned som en hund på gaden, fortalte Niecy Nash tilbage i 2010 ifølge selvsamme medie.

Spoles tiden tilbage til 1993, blev hendes eneste bror, Michael Ensley, skudt ihjel på sin skole, da han var 17 år. Det er denne episode, som skuespillerinden deler i tårer på Instagram.

Niecy Nash vandt en Daytime Emmy-pris i 2010 for sit arbejde som vært på showet 'Clean House'.

Derudover har hun været nomineret til to Primetime Emmy-priser for bedste kvindelige birolle i tv-serien 'Getting On' i henholdsvis 2015 og 2016.