Delt på pornoside: Bombarderes med beskeder

Den britiske skuespiller og tv-personlighed Emily Atack er godt træt af de mange klamme beskeder, der i øjeblikket finder vej til hendes indbakke.

I et story på Instagram fortæller hun sine mere end 1,8 millioner følgere, at et billede, hvor hun poserer iført en grøn kjole i en taxa, er havnet på pornosiden med navnet Fake Taxi.

Billedet af Emily Atack begyndte ifølge Daily Mail allerede at florere som meme på diverse sider på nettet i sidste uge, hvor brugere på sociale medier lavede sjov med, at hendes karakter Charlotte fra serien 'The Inbetweeners' havde skiftet karriere.

Allerede torsdag tog Emily Atack bladet fra munden og kommenterede de mange memes, men nu har pornosiden altså selv delt billedet af hende.

Og det har resulteret i en massiv strøm af beskeder.

'Godt så, dette billede ligger nu på både Fake Taxi's Twitter og hjemmeside. Skønt. Nej, det er virkelig bare dejligt. Her prøver jeg at have en sund søndag, og så bliver jeg bombarderet af klamme typer, der spørger, om jeg har lyst til ved et uheld at tag den forkerte vej ind i skoven', skriver hun og tilføjer:

'Gå hjem og stryg børns skoleuniformer, svin'.

Emily Atack, der er 32 år, er både skuespiller og komiker og har medvirket i flere tv-shows og realityprogrammer, som for eksempel den britiske udgave af 'Singletown'.