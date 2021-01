Delte ærlig kræfthistorie: Nu er influencer død

Tilbage i 2016 fik den amerikanske fitnessmodel og influencer Cheyann Shaw konstateret kræft i æggestokkene i stadie fire.

Siden da har hun kæmpet en benhård kamp mod kræften, og hun har undervejs delt hudløst ærligt ud af sin kamp for livet på sine sociale medier.

Men trods en hård kamp stod Cheyann Shaws liv ikke til at redde, og den 27-årige influencer er nu død.

Det bekræfter familien i et opslag på Shaws Instagram-profil.

'Mit hjerte er gået i stykker i dag. Vores lille pige Cheyann har tabt sin lange kamp mod kræft. Hun kæmpede indtil den bitre ende. Hun er en sand kriger og overlever. Hun vil altid blive savnet og være i vores hjerter', lyder det fra Shaws mor, Darci Clark, i opslaget.

Samtidig takker hun alle dem, der har fulgt med i Cheyann Shaws liv og sendt hende opbakning under hendes sygdomsforløb.

'Tak til alle for jeres støtte i løbet af årene. Hvis der er en ting, som Cheyann har lært os, så er det, at uanset hvilke kampe vi står over for, så kan vi altid finde en grund til at smile', lyder det videre.

Delte ærligt ud

Flere gange under sin kamp mod kræften har Cheyann Shaw delt ærlige indblik i, hvordan hun havde det, og hvordan hun hver dag kæmpede for at få det bedre og bevare et positivt sind.

'Mit liv er vendt 180-grader. Min krop, som jeg har arbejdet hårdt på i to år, evnen til at bære mit eget barn og meget mere, har kræften stjålet fra mig', har hun tidligere skrevet om sit kræftforløb på Instagram.

Før kræften var Shaw glad for sit liv, og hun var lige præcis der, hvor hun ønskede det med en karriere som fitnessmodel, og selvom det har været hårdt for hende at kæmpe imod sygdommen, har hun hele tiden bevaret et positivt sind.

'Selvom mit liv ikke er, som jeg forestillede mig det, så er jeg taknemlig for, hvor jeg er. Bare fordi du gennemgår noget hårdt, betyder det ikke, at du ikke stadig kan leve. Jeg går stadig i fitness, jeg griner stadig, græder, synger og nyder hvert sekund og hver dag', har hun tidligere skrevet på Instagram.