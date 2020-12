Delte julepynt - endte i shitstorm

Når Jennifer Aniston deler noget med sine 36 millioner følgere på Instagram, så er det som regel noget, der spreder godt humør.

Men ikke denne gang.

'Friends'-skuespilleren delte nemlig et billede på sin Instagram-Story af et stykke julepynt, som siden har sendt hende i solid modvind på det sociale medie Twitter.

Færdig på Netflix: Her kan du fremover se 'Venner'

På det lille stykke pynt stod der nemlig skrevet 'Our First Pandemic 2020', altså 'vores første pandemi 2020'. Og det får mange til at beskylde hende for at være tonedøv over for de mange mennesker, som lider under pandemien.

'Vores første pandemi, hvor millioner af mennesker er døde! Lad os fejre det på noget julepynt,' skriver en bruger sarkastisk, mens en anden skriver:

'Jennifer Aniston har skrevet 'vores første pandemi' på et stykke julepynt, som om det er noget sjovt, der skal huskes. Jeg hader rige mennesker.'

Fans går bananas over 'mystisk' billede

Debatten fortsætter med at rase på Twitter, og flere vælger da også at tage den 51-årige skuespiller i forsvar.

Der er de færreste, der kan sige sig helt fri for at have lavet en joke om pandemien, mener flere brugere, og derfor forsøger de at mane til besindighed.

Populær dame

Normalt er Jennifer Aniston ellers enormt populær på de sociale medier, særligt på Instagram. Her har hun med et vanvittigt højt tempo formået at samle 36 millioner følgere, siden hun åbnede sin profil i oktober 2019.

Faktisk havde hun rekorden for hurtigst at nå en million følgere, inden den blev slået af sir David Attenborough og siden Harry Potter-stjernen Rupert Grint.

Viste datteren frem og smadrede vild rekord