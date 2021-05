Delte video: Nu er YouTube-stjerne i problemer ... igen

Det skulle have været en hyggelig dag i Puerto Rico for Jake Paul og en række venner, men det endte måske med et lovbrud.

YouTube-stjernens Instagram-følgere kunne på det sociale medie se gruppen køre rundt på stranden og have det sjovt, men der blev ikke grint, da Natur- og MIljøministeriet i Puerto Rico så videoen. I stedet satte de en efterforskning i gang.

Det siger minister Rafael Machargo i en udtalelse til TMZ.

'Nogle medier har i dag publiceret en video af influencer Jake Paul i et motordrevet køretøj på stranden - en handling, der er forbudt for alle andre end myndighederne, der håndhæver loven,' siger ministeren og fortæller, at det er ulovligt af hensyn til de dyrearter, der bygger redder og bor på stranden.

Rafael Machargo understreger, at videoen godt nok ikke viser, hvor den påståede forseelse angiveligt skulle være sket, men hvis gruppen har brudt loven, risikerer de 'en bøde eller en anden passende straf', lyder det.

'Vi hylder, når vores borgere bliver øjne og råber op omkring den mulige skader på vores miljø, som nogle mennesker forårsager på grund af uvidenhed eller skruppelløshed,' lyder det desuden fra ministeren.

20,4 millioner mennesker følger med, når Jake Paul opdaterer sin YouTube-kanal. Foto: Jasen Vinlove/Ritzau Scanpix

Vidste det ikke

En kilde tæt på Jake Paul fortæller til TMZ, at YouTuberen ikke vidste, at han gjorde noget forkert. Han så andre gøre det samme, og gruppen så ingen tegn på skildpadder eller lignende, og han har tænkt sig at hjælpe myndighederne, så godt som han kan.

Det er langt fra første gang, at Jake Paul har været i problemer med loven. I 2017 blev han sagsøgt for en række jokes, hvor han overraskede folk med et meget larmende bilhorn, og i 2020 var han så i endnu større problemer.

Her foretog FBI en razzia mod hans hjem og fjernede i den forbindelse en række våben.

Jake Paul, der har 20,4 millioner abonnenter på YouTube, slettede efterfølgende videoen, der dog nåede at blive gemt af TMZ og journalisten David Bednaud, som har delt både videoen og en række informationer om sagen på Twitter: