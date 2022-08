Demi Lovato ændrer sine pronominer tilbage

Demi Lovato bruger pronominerne hun/hendes igen.

Det bekræfter verdensstjernen i podcasten 'Spout', skriver det amerikanske medie Page six.

Det var sidste år, at Demi Lovato annoncerede, at hun definerede sig selv om værende nonbinær og derfor ikke længere brugte pronominerne 'hun/hende', men derimod 'de/dem.'

- I løbet af det sidste halvandet år har jeg været gennem en healingsproces, hvor jeg har fokuseret på at arbejde på at finde mig selv. Derigennem har jeg fundet frem til, at jeg nu er nonbinær, udtalte Lavato i en video, som hun dengang postede på Twitter.

I videoen forklarede Lovato videre:

- Når det er sagt, så vil jeg officielt fremadrettet blive tiltalt som dem eller de. Jeg føler, at det repræsenterer den flydende kønsidentitet. Jeg føler, at det giver mig mulighed for at føle mig mere autentisk og føle mig tro mod mig selv.

Og nu har Lovato valgt at bruge pronominerne 'hun' og 'hendes' igen fremfor 'de' og 'dem'. I podcasten uddyber 'Cool for the Summer' -sangerinden baggrunden for sit valg:

- For tiden har jeg følt mig mere feminin, og derfor har jeg valgt at bruge hun/hende igen, lød det fra Lovato.