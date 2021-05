Demi Lovato på UFO-eventyr

Den 28-årige popstjerne Demi Lovato får sit eget tv-show om UFO'er ved navn 'Unidentified with Demi Lovato'.

- SURPRIIIISE! Jeg tager på landevejen for et uforglemmeligt eventyr i mit nye show 'Unidentified', og jeg tager jer med på rejsen. Jeg kan ikke vente med at dele mere, skriver Demi Lovato på Instagram.

Sammen med sin bedste ven, Matthew, og storesøster, Dallas, skal Lovato besøge såkaldte 'UFO hot spots', snakke med øjenvidner og ifølge PeacockTV forsøge at afdække sandheden om UFO-fænomenet.

Serien i fire afsnit har indtil videre ikke en premeriedato.

UFO-nørd

Lovato har tidligere ikke lagt skjul på, at hun tror på eksistensen af rumvæsener.

- Hvor selvcentrerede vil vi lige være, hvis vi som mennesker tror, at vi er de eneste levende væsner i universet? sagde hun i et interview hos Seth Meyers tilbage i 2014.

Tilbage i januar delte sangerinden en video på Instagram, hvor hun i videoen siger 'Endnu en dag, endnu en UFO-observation'.

Senest har stjernen været aktuel i YouTube-dokumentaren 'Dancing With the Devil', hvor hun fortæller om sin overdosis i 2018 og kampen mod spiseforstyrrelser.