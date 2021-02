Demi Lovato taler ud om overdosis: - Jeg blev hjerneskadet

Den amerikanske sanger og skuespiller Demi Lovato har aldrig lagt skjul på, at hun tilbage i 2018 måtte indlægges og var tæt på at dø som følge af en overdosis.

Nu vil hun dog fortælle den fulde historie om, hvad hun har måttet leve med siden i en dokumentar med titlen 'Demi Lovato: Dancing with the Devil'.

Det skriver People, som i forbindelse med udgivelsen af traileren for dokumentaren har talt med den 28-årige stjerne om de fysiske og psykiske effekter af overdosen.

- Jeg blev hjerneskadet, og jeg lever stadig med eftervirkningerne af det i dag. Jeg kører ikke bil, fordi jeg har blinde punkter i mit syn, fortæller Lovato.

Lægger nettet ned med ærligt billede

Hjerneskaden kom ifølge sangeren af flere slagtilfælde og et hjerteanfald, hun led under indlæggelsen efter sin overdosis.

Trods de barske følger, som blandt andet også betyder, at Lovato døjer med at læse, ville hun ikke have haft det anderledes.

- Det var alt sammen nødt til at ske, for at jeg kunne lære det, jeg har lært. Det var en smertefuld rejse, og når jeg ser tilbage, bliver jeg somme tider ked af det over den smerte, jeg var nødt til at gå igennem, men jeg fortryder ingenting, siger hun til People.

Traileren til den nye dokumentar kan ses på YouTube, hvor også selve dokumentaren udkommer 23. marts.

- Jeg er fri for mine dæmoner