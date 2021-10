Den ægte 'Wolf of Wall Street' er blevet gift

Virkelighedens 'Wolf of Wall Street' er blevet gift for tredje gang.

59-årige Jordan Belfort har nemlig sagt ja til sin kæreste gennem to år, den argentiske model Cristina Invernizzi.

Det skriver Page Six.

Parret, der mødte hinanden tilbage i 2019, blev allerede gift i februar. Men brylluppet var ifølge mediet en intim affære med få gæster og fandt sted i Las Vegas.

I weekenden deltog ægteparret i et velgørenheds-event for børn i Mexico og Haiti, hvor den tidligere børsmælger introducerede Cristina Invernizzi som sin kone.

Jordan Belfort har været gift i alt tre gange. Hans første ægteskab var med Denise Lombardo fra 1985 til 1991. Efterfølgende blev han gift med Nadine Caridi, som han deler to børn med. De blev skilt i 2005.

'The Wolf of Wall Street'

Belfort var inspirationen til spillefilmen 'The Wolf of Wall Street' fra 2013, der omhandler børsmæglerens vanvittige liv med penge, stoffer, damer og ulovlige gerninger på aktiemarkedet i New York tilbage i 90'erne.

Foto: Mary Cybulski//AP

Hovedrollen blev spillet af Leonardo DiCaprio, og filmen blev en kæmpe succes med fem Oscar-nomineringer.

Jordan Belfort blev i 1999 idømt fire års fængsel samt en bøde på 110 millioner dollars for aktiemanipulation.