Den er god nok: Gift i smug

Linday Lohan skabte forvirring, da den ellers normalt så private stjerne tidligere i dag delte et billede på Instagram af hende og finansmanden Bader Shammas, som hun sidste år blev forlovet med.

Billedet fulgte med en større kærlighedserklæring, hvor hun blandt andet refererede til ham som 'min mand'. For var parret i al hemmelighed blevet gift, begyndte hendes følgere at spekulere i.

Og ja, den er god nok. Det har Page Six og People fået bekræftet.

- Jeg kan bekræfte, at Lindsay Lohan er blevet gift, skriver førstnævnte og citerer en repræsentant for Lindsay Lohan for bekræftelsen.

Bader Shammas gik i november på knæ efter to år forhold, bekræftede barnestjernen Lohan, der blandt andet er kendt fra film som 'Mean Girls' og 'Forældrefælden'.

'Min elskede. Mit liv. Min familie. Min fremtid,' skrev hun dengang til opslaget på Instagram.

Ifølge medierne fandt bryllupet sted for kort tid siden. Det skete ved en meget intim ceremoni med parrets nærmeste.

Lohan, der i dag fylder 36 år, er normalt ikke meget for at indvi offentligheden i privatlivet med Shammas, som arbejder for investeringsbanken Credit Suisse.

De bor begge til daglig i Dubai.

Lindsay Lohan holdt en længere tids pause fra skuespil, men hun er i de seneste år for alvor begyndt at arbejde igen. Her har hun ifølge IMDB lagt stemme til roller i en række tv-serier, ligesom hun senere i år kan opleves i 'Falling for Christmas' på Netflix. Desuden har hun scoret en rolle i filmen 'Cursed', hvor hun spiller over for Mickey Rourke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lindsay Lohan skabte for år tilbage røre, da hun poserede på forsiden af Playboy Magazine. Den historie kan du læse her.