Den pædofile rocksanger Gary Glitter løslades snart

Gary Glitter, der var rockstjerne i 1970'erne, bliver i løbet af nogle dage eller uger løsladt fra fængslet, skriver britiske medier.

Gary Glitter, hvis rigtige navn er Paul Gadd, er pædofil. Han har en lang historie med overgreb på børn.

I 2015 blev han ved en britisk domstol dømt 16 års fængsel for forsøg på voldtægt af en 16-årig, for seksuel omgang med en pige under 13 og fire andre tilfælde af pædofili, skriver avisen Daily Mirror.

Forbrydelserne blev begået i 1970'erne.

Lige om lidt har han afsonet halvdelen af sin straf. Han har opført sig godt i fængslet HMP The Verne i Dorset ved Den Engelske Kanal.

Så derfor løslades han om kort tid.

Det bliver imidlertid ikke som en helt fri mand. Der er betingelser knyttet til løsladelsen.

Blandt andet skal han have fodlænke. Han skal også informere politiet, hvis han knytter bekendtskab til personer, der har børn under 18.

Besiddelse af børneporno

Gary Glitter blev berømt i såvel sit hjemland som i resten af Europa, herunder i Danmark, i 1970'erne med hits som 'The Leader Of The Gang' og 'I Love You Love Me Love'.

Han havde glittertøj på, når han optrådte, og plateausko, som popstjerner havde dengang i glamtiden.

Efter karrieren er han faldet voldsomt i popularitet og i omverdenens opfattelse af ham.

Nedturen begyndte for alvor i 1997, da han blev anholdt for at være i besiddelse af børneporno. To år senere blev han idømt fire måneders fængsel.

Efter sin løsladelse forlod han Storbritannien, men det blev værre.

I 2002 blev han udvist af Cambodia af uklare årsager, skriver Mirror.

I marts 2006 blev han dømt for misbrug af to piger på 10 og 11 i Vietnam.

Han blev udvist i 2008.