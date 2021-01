Den svenske dramatiker Lars Norén er død - 76 år

Den svenske forfatter og dramatiker Lars Norén er død i en alder af 76 år.

Det bekræfter hans forlag over for nyhedsbureauet TT.

Norén var syg med coronavirus før sin død og var i den forbindelse indlagt på Karolinska Universitetshospital i Solna, skriver Expressen.

- Han har været syg i nogle uger, lyder det fra hans forlægger Eva Bonnier til mediet i forbindelse med dødsfaldet.

Også familien bekræfter dødsfaldet.

'Vi vil gerne sende vores varmeste tak til personalet på St. Görans sygehus og Karolinska Universitetshospital for al den fantastiske omsorg', lyder det fra familien i en pressemeddelelse.

Tidligere TV2-direktør er død

Kendt i store dele af verden

Norén var kendt over store dele af verden, hvor hans værker blev fremført vidt og bredt. Han var en af de største i Sverige indenfor scenekunst, og han har igennem sin karriere modtaget en lang række anerkendte priser. Som 19-årig debuterede han med digtsamlingen 'Syrener', og siden da har han primært lagt sin energi i dramatikken.

Han er især kendt for skuespil som 'Personkrets 3:1', 'Kaos är granne med Gud' og 'Natten är dagens mor'. Dagbogsoptegnelserne under titlen 'En dramatikers dagbog', som udkom i april 2008, er et af Noréns mest kendte værker.

- Det er næsten ikke til at beskrive med ord. Han har haft så mange udgivelser. Han var en stor poet, en stor prosaforfatter, en meget stor dramatiker, lyder det fra Eva Bonnier, mens Noréns agent, Margareta Petersson, supplerer:

- Mine tanker går først og fremmest til Lars' familie. For mit eget vedkommende har jeg som hans agent fået mulighed for i næsten 12 år at følge Lars' mangefacetterede kunst, både som kollega og ven. Det er jeg meget taknemmelig for, lyder det blandt andet fra agenten til Expressen.

Norén efterlader sig tre børn.