Depp efter sejr: Jeg har fået mit liv tilbage

Et længere tids offentligt cirkus i retten i Virginia fik onsdag aften sin afslutning.

Her faldt der dom i sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard, der havde sagsøgt hinanden for æreskrænkende påstande om vold og misbrug efter deres korte ægteskab.

Dommen faldt ud til Johnny Depps fordel. Skuespilleren fik medhold i alle sine søgsmål, mens Amber Heard kun fik medhold i ét.

Johnny Depp har spillet koncert i England tidligere på ugen, og han var derfor ikke til stede i retten for at modtage dommen. Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

Johnny Depp var hurtig til at reagere. I en udtalelse sendt fra hans talspersoner til flere medier, siger han, at hans liv og livet for alle dem tæt på ham på et øjeblik ændrede sig for seks år siden.

'Falske, meget alvorlige og kriminelle beskyldninger blev kastet mod mig i medierne, hvilket udløste en uendelig bølge af hadefulde ytringer, selvom jeg aldrig var blevet sigtet for noget. Det rejste jorden rundt to gange på et nanosekund og havde en seismisk påvirkning på mit liv og min karriere,' skriver han og fortsætter:

'Og seks år senere har juryen givet mig livet tilbage.'

Han slår fast, at det krævede grundige overvejelser, før han valgte at forfølge sagen, der for ham har været for at få sandheden frem - uanset hvad udfaldet ville blive. Han er blevet overvældet over den mængde kærlighed og støtte, han på det seneste har oplevet.

'Jeg håber, at min kamp for sandheden vil hjælpe andre, mænd og kvinder, der er i samme situation, og at dem, der støtter dem, aldrig giver op. Jeg håber også, at vi kan vende tilbage til, at man er uskyldig, indtil man er dømt - både i retten og i medierne,' skriver han også.

Johnny Depp, der når regnestykket er gjort op, skal have 8,35 millioner dollars - 58 millioner kroner - fra ekskonen, slutter sin udtalelse med at sige, at nu starter der et nyt kapital, og at det bedste stadig er i vente fra hans side.