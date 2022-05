- Depp er sygeligt jaloux

Johnny Depp er atter kommet i vælten. Denne gang handler det ikke om retssagen mod Amber Heard, men i stedet Depps ekskæreste, Jennifer Grey.

Grey, der er kendt fra rollen som Frances 'Baby' Houseman i 'Dirty Dancing', dannede par med Depp i 1989, og i en spritny bog løfter hun sløret for deres tidligere forhold.

Det skriver Fox News.

62-årige Grey beretter i bogen 'Out of the Corner', at hun fandt sammen med Pirates of the Caribbean-stjernen efter en såkaldt blind date.

Det fremgår også i bogen, at skuespillerinden beskrev forholdet som tumultarisk, og derudover beskriver hun Depp som 'sygeligt jaloux og paranoid'.

Jennifer Grey dannede par med Johnny Depp i slutningen af 80'erne. Foto: Andy Kropa/Ritzau Scanpix

Karriere frem for kærlighed

Ifølge Grey fandt hun sammen med den 58-årige skuespiller efter en såkaldt blind date, og der gik ikke længe, før kærlighedslivet begyndte at gå ned ad bakke for paret.

Depps karriere begyndte nemlig at tage fart, hvilket betød, at han måtte efterlade sin ekskæreste alene derhjemme på grund af diverse rejser.

Og det var altså netop i denne tid, at Grey siger, at Johnny Depps jalousi kom mere til syne.

'Han begyndte at misse sine flyrejser hjem til Los Angeles, fordi han sov for længe, og når han kom hjem, var han sygeligt jaloux og ville vide, hvad jeg havde lavet, mens han var væk, skriver Grey i bogen.

Fox News har forsøgt at få en kommentar fra den mandlige hovedperson, men han har ikke ønsket at kommentere på Jennifer Greys kommentarer.

Pirates of the Caribbean-stjernen kæmper i øjeblikket i retten mod sin ekskone, Amber Heard. Retssagen er dog forsinket, men Depp har allerede vidnet i sagen.

Nu mangler Heard at sidde i vidnestolen.