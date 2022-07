Depp rammer Netflix efter retssag

Johnny Depp er snart at finde på biograflærredet og på Netflix.

Det sker, når han indtager rollen som Ludvig 15 i den ny franske film 'Jeanne Du Barry', som optagelserne starter til i løbet af sommeren og tre måneder frem.

Det skriver medierne Bloomberg og Variety.

Det franske Netflix har købt rettighederne til filmen, efter at den har været vist i biograferne.

Det sker efter den meget omtalte retssag, som 'Pirates Of The Caribbean'-skuespilleren lå i med ekskonen Amber Heard tidligere på året.

Depp havde anklaget Heard for bagvaskelse, efter hun beskyldte ham for hustruvold i en klumme i Washington Post i 2018.

Depp havde anklaget Heard for bagvaskelse, efter hun beskyldte ham for hustruvold i en klumme i Washington Post i 2018. Retssagen endte ud til Depps fordel og fik massiv medieopmærksomhed verden over.

Filmen, som bliver Depps første i tre år, handler om Jeanne Bécu, der blev født som den uægte datter af en fattig syerske i 1743 og endte med at blive Ludvig 15. af Frankrigs sidste officielle elskerinde.

Johnny Depp har en travl sommer foran sig med filmoptagelser. Han nåede dog at hygge sig lidt i Danmark inden. Her i Randers. Foto: René Schütze

I Danmark

Det lader i den grad til at Depp har en travl sommer foran sig. For nyligt gæstede han Danmark, hvor han blandt andet hyggede sig på Brasserie Mathiesen i Randers.

Depp nåede også at gæste Amager Bio, hvor vennen Jeff Beck optrådte. Ekstra Bladet var til stede, da verdensstjernen dukkede op til koncerten. Det samme var en lang række fans, og det skabte kæmp kaos.