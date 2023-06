Depp uddeler millioner fra retssag

Lort i sengen, seksuelle overgreb og en klumme om hustruvold.

Anklagerne fløj om ørerne under retssagen mellem de to stjerner, før sagen blev lukket i december.

Efter hans ekskone Amber Heard gik med til at betale ham en million dollars, svarende til syv millioner kroner, som en del af et forlig efter deres injuriesag, har skuespilleren fra nu modtaget betalingen.

TMZ rapporterer, at betalingen for nylig blev foretaget af Heards forsikringsselskab som en del af forliget, og at Depp planlægger at dele pengene mellem fem velgørenhedsorganisationer.

Pengene vil blive delt lige med 200.000 til hvert velgørende formål, der består af Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society og Amazonia Fund Alliance.

Der er blandt andet tale om hjælp til syge børn, boliger til udsatte samfund og bevarelse af økosystemet.

Alle beskrives af TMZ som værende formål, som Depp personligt støtter.

Annonce:

Depp anklager Heard for at skide i sengen



Stod til 70 millioner

En million dollars var billigt sluppet for Amber Heard, der også trak overskrifter herhjemme, da Depp påstod, at hun havde skidt i hans seng.

Depp og Heard nåede til forlig, efter at 'Pirates of Caribien'-stjernen først blev tildelt 10 millioner dollar svarende til godt 70 millioner kroner i kompensation, da nævningene konkluderede, at hans ekskone havde æreskrænket ham.

Heard blev også tilkendt to millioner dollars i erstatning i sit modkrav, selvom begge skuespillere indgav appeller mod deres respektive domme.

I december 2022 droppede begge deres appeller og nåede til et forlig på en million dollars fra Heard.

Bryder sammen i latter over bizart penis-spørgsmål