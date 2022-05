Derfor angreb jeg komiker

Komikeren Dave Chappelle blev overfaldet under et af sine shows 3. maj. Ifølge overfaldsmanden selv skyldes det homofobiske jokes

3. maj blev komikeren Dave Chappelle overfaldet på scenen midt under en optræden.

Overfaldsmanden kom efter Chappelle med en legetøjspistol, han havde lavet om til en kniv.

Overfaldsmanden, Isiah Lee, 23, har i et interview med New York Post forklaret, hvad der fik ham til at begå overgrebet.

- Jeg identificerer mig som biseksuel, og jeg ville have, at han skulle vide, at det, han sagde, var stødende. Jeg ville have, at han skulle vide, at næste gang skal han måske køre sit materiale forbi folk, som kunne blive påvirkede af det inden, forklarer Lee.

Udover jokes om LGBTQ+, fandt Lee også jokes om hjemløshed og overgreb på børn stødende. To ting han har oplevet på egen krop.

Efter overfaldet blev overfaldsmanden tilbageholdt af sikkerhedsvagter. Foto: Dale Earnhard/Ritzau Scanpix

Ifølge Lee var det ikke meningen, at Chappelle skulle komme til skade. Og legetøjspistolen havde han på sig, men den var ikke fremme, da han angreb Chappelle, forklarer han.

Efter Chappelle blev angrebet ved The Hollywood Bowl, og vagterne havde fjernet Lee, jokede Chappelle med, at 'det måtte være en trans-mand'.

Våbnet der blev anvendt i angrebet på Dave Chappelle. Foto: LAPD

15 års fængsel

Episoden har ført til flere anklager mod Lee. Torsdag 19. maj blev den 23-årige også tiltalt for at have stukket sin roomate ned sidste år.

I følge Lee selv kan det føre til, at straffens længde kan forlænges fra et halvt år til 15 års fængsel.

Selv påstår han, at han ikke har psykiske problemer, men hans advokat har bekræftet over for retten, at Lee modtager psykisk hjælp.