Derfor blev vi skilt

I starten af året kom det frem, at realitystjernen Kim Kardashian havde søgt om skilsmisse fra rapperen Kanye West.

Parret har dog været meget tavse om årsagen, men i den nyeste sæson af 'Keeping up with the Kardashians' har en grædende Kim Kardashian sat ord på, hvad der gik galt mellem dem.

I finaleafsnittet forklarer realitystjernen, at det hele ændrede sig, da hun fyldte 40 år og fik et nyt syn på sit liv. Det skriver People.

- Jeg troede aldrig, jeg var ensom. Jeg troede altid, at alt var i den skønneste orden. Jeg kunne jo bare have mine børn. Min mand rejser fra stat og til stat, og jeg er en del af den rejse med ham. Og jeg var okay med det, men efter jeg blev 40 år, indså jeg: 'Nej, jeg vil ikke have en mand, der lever i en helt anden stat end mig,' forklarer Kim Kardashian.

- Jeg tænkte: 'Åh Gud, det er jo der, vi kommer bedst ud af det med hinanden.' Og det var en sorg for mig og slet ikke, hvad jeg ønskede. Jeg vil have en, som jeg kan træne med hver eneste dag. Det er de små ting, jeg ikke har, forklarer hun og uddyber:

- Jeg har alle de store ting. De ekstravagante ting, alt du overhovedet kan forestille dig. Og de oplevelser er jeg taknemmelig for at have haft. Men jeg tror, at jeg er klar til de mindre ting i livet, som jeg tror vil betyde meget. Jeg ønsker bare at være glad og lykkelig.

Kæmper for lykke

I afsnittet bliver Kim Kardashian konfronteret af Kris Jenner, der er bekymret for sin datter. Her forklarer Kim Kardashian, at hun er startet hos en psykolog og har et klart mål, hun forsøger at opnå.

- Jeg vil bare have lykke i mit liv, så det er det, jeg arbejder på at få. Jeg føler bare, at jeg har arbejdet så hårdt i livet med at opnå alt, hvad jeg har ønsket, og jeg har levet op til mine forventninger ti gange mere, end jeg havde troet var muligt, forklarer hun og tilføjer:

- Men jeg har ikke nogen at dele det med. Jo, mine børn naturligvis. Men skal jeg bare sidde og tænke: 'Okay mine børn fuldender mig, og jeg er god nok?' spørger hun.

Kim Kardashian og Kanye West blev gift i 2014 og har sammen fire børn.