Derfor døde barnestjerne

I januar døde 'Eight is Enough'-skuespilleren Adam Rich, og nu er det kommet frem, at det var en utilsigtet overdosis, der var skyld i dødsfaldet

Det var en uheldig overdosis af det farlige stof fentanyl, der var skyld i 54-årige Adam Rich død tidligere på året.

Det fremgår af obduktionsrapporten fra Los Angeles' amtslæge, som mediet TMZ har fået indsigt i.

Fentanyl er et syntetisk smertestillende stof i opioid-gruppen, og det regnes for at være 100 gange så stærkt som morfin.

TMZ skriver, at der også blev fundet spor af alkohol og det angstdæmpende lægemiddel lorazepam i blodet på Rich.

Adam Rich blev i begyndelsen af januar fundet død i sit hjem, hvor politiet dog heller ikke havde mistanke om, at der var begået en forbrydelse.

Barnestjernen levede et plaget liv, siden han i 1977 blev et kendt ansigt i tv-serien 'Eight Is Enough', der løb i fem sæsoner med 112 episoder i alt. Rich var her en af hovedrollerne i form af Bradford-familiens yngste søn.

Annonce:

Efterfølgende medvirkede han i større og mindre roller i tv-serier som 'St. Eksewhere', 'Small Wonder' og 'Baywatch'.

Adam Rich (med brillerne til højre) trak sig fra offentlighedens søgelys, men fortsatte dog enkelte gange med at dukke op. Her ses han i 2019 sammen med sin tv-familie fra serien 'Eight Is Enough', der blev hans gennembrud. Foto: David Edwards/MediaPunch /IPX /Ritzau Scanpix

Kæmpede mod stofferne

Rich har igennem årene kæmpet med et narkomisbrug, som startede, da han i en alder af 14 år begyndte at ryge hash.

I 1991 blev han anholdt for at smadre ruden til et apotek, hvor han forsøgte at stjæle stoffer, ligesom han i 2002 blev anholdt for at køre, mens han var påvirket.

Han blev pålagt at gå i afvænning, hvor han dog ifølge The Mirror kæmpede for at slippe af med stofferne. Han måtte forsøge tre gange, før han gennemførte forløbet. Mediet fortæller også, at hans misbrug var tæt på at tage livet af ham i 1989, da han tog en overdosis af valium.