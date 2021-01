Derfor døde gravid influencer

Den afdøde influencer Emily Mitchell, der pludselig døde kun 36 år gammel 22. december, bliver nu omtalt med kærlige ord af sin efterladte ægtemand, Joseph, og ægteparrets fire børn, Finn, Isla, Edie, and Luna Mitchell.

Familien afslører også selve dødsårsagen, der forklarer, hvorfor hun pludselig døde midt under sin graviditet, mens hun spiste morgenmad.

Det skriver flere medier heriblandt Independent.

Det sker i en udtalelse på hjemmesiden GoFundMe, hvor der allerede er samlet 175.000 dollars ind til den efterladte familie svarende til lidt over en million danske kroner.

Gravid influencer død - blev 36 år

Ægtemanden, Joseph Mitchell, afslører, at Emily døde af en blodprop i lungerne.

'Tak for at respektere vores privatliv, mens vi vænner os til et liv uden mor. For et par dage siden fik vi den officielle dødsårsag fra myndighederne. Emily døde af en blodprop i lungerne.'

Således skriver Joseph og tilføjer:

'Børnene og jeg er taknemmelige for den strøm af kærlighed og støtte, vi har modtaget efter vores elskelige Emilys og baby Joeys pludselige dødsfald. Ord kan ikke beskrive, hvor meningsfulde jeres ord, udtryk og støtte har været for os.'

I ugerne op til sin død lagde Emily Mitchell, der boede sammen med familien i Rhode Island, på sine sociale medier ikke skjul på, at hun glædede sig over sin graviditet og så frem til at byde endnu et barn velkommen og gøre sine fire børn, Finn, Isla, Edie og Lulu, en søskende rigere.

De nåede dog desværre aldrig at møde deres lillebror, der skulle være kommet til verden i begyndelsen af det nye år.