Derfor døde hun

Det er fem måneder siden, det kom frem, at den amerikanske skuespiller Tawny Kitaen var gået bort i en alder af 59 år, men dødsårsagen har indtil nu været ukendt.

Nu kan People med henvisning til de lokale myndigheder oplyse, at 80'er-stjernens død skyldtes dilateret kardiomyopati, som er en helt almindelig hjertefejl, der leder til nedsat pumpefunktion og dermed større risiko for hjertesvigt.

Derudover havde hun ifølge mediet flere mindre lidelser.

Kitaens to døtre, Wynter og Raine, som hun havde med sin eksmand baseballspilleren Chuck Finley sendte efter hendes død en tak til hendes mange fans.

'Vi vil bare sige tak til alle jer, hendes fans og venner, for altid at vise hende støtte og kærlighed. I gav hende et liv hver dag. Vi savner hende og elsker hende, og vi ved, at hendes arv vil leve for evigt', skrev de.

Tawny Kitaen som hun så ud i 2015. Foto: Ritzau Scanpix

Turbulent liv

Tawny Kitaen, som havde det borgerlige navn Julie E. Kitaen, blev kendt, da hun i 80'erne optrådte i flere musikvideoer for rockgruppen Whitesnake og for bandet RATT.

Kitaen havde desuden flere store filmroller. Hun spillede blandt andet over for Tom Hanks i filmen 'Bachelor Party' fra 1984 og medvirkede desuden i 'Witchboard' og 'White Hot'.

Hun havde dog også en lang række nedture i sit senere liv. I 2002 anmeldte Chuck Finley sin hustru for vold. Anklagerne frafaldt, men parret blev efterfølgende skilt.

I 2006 modtog hun en dom for at have været i besiddelse af kokain, og i 2009 blev hun dømt for kørsel i beruset tilstand.

Kitaen var før sit ægteskab med Chuck Finley gift med forsangeren i Whitesnake, David Coverdale fra 1989 og to år frem.