Derfor døde YouTube-stjerne

Den kontroversielle amerikanske YouTuber, Kevin Samuels, gik bort 5. maj, og nu er dødsårsagen fundet.

Det er TMZ, der kan fortælle, at lægerapporten nu ligger klar, og at Samuels døde som følge af forhøjet blodtryk.

Han blev 57 år.

I lægerapporten lyder det, at Samuels tilsyneladende har taget medikamentet Atenolol, men dødsårsagen fastslås som værende af 'naturlige årsager'.

Det var TMZ selv, der i sin tid kunne berette om dødsfaldet. Her lød det, at Samuels kollapsede i sit hjem, hvor han var sammen med en ukendt kvinde, der ringede efter en ambulance i et desperat forsøg på at redde YouTuberens liv.

På sociale medier blev der spekuleret i, om 57-årige Samuels var blevet dræbt, hvilket altså nu endegyldigt kan afvises.

Samuels var netop på sociale medier berømt og berygtet for sine kontroversielle datingråd og syn på kvinder. Han havde 1,4 millioner følgere på YouTube og 1,2 millioner Instagram-følgere, der så hans videoer med titler som 'Kvinder skal lade mænd bruge dem', 'Hvor meget koster din totale underkastelse?', 'Kvinder elsker når mænd er utro' og 'Moderne kvinder er i bedste fald gennemsnitlige'.