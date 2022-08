Derfor er de færdige med hinanden

John Legend sætter nu ord på sit venskab - eller nok nærmere mangel på samme - til Kanye West.

For det er ikke ligefrem de kærlige gloser, som Legend finder frem til at beskrive sit før i tiden ellers gode venskab med Kanye West, der egentlig ikke længere hedder Kanye West, efter at rapperen officielt skiftede navn Ye.

Men navnet er åbenbart ikke det eneste, der er røget sig en tur for rapperen. Det samme er ægteskabet med Kim Kardashian og nu tydeligvis også venskabet med John Legend.

- Vi er ikke lige så gode venner, som vi plejede at være, fortalte John Legend i podcasten The Axe Files, skriver People.

Legend og West var ellers gode venner før i tiden. Her i 2015. Foto: Ritzau Scanpix

I podcasten åbner Legend op for for, hvorfor de to ikke er 'lige så gode venner' som de plejede at være.

Her fortæller han, at det skyldes Kanye Wests støtte til Donald Trump, som rapperen så senere trak tilbage - for selv at stille op til præsidentvalget tilbage i 2020, hvilket Legend heller ikke støttede op om, og det skulle West ifølge Legend være blevet sur over, forklarer John Legend videre i podcasten.

Legend og West plejede ellers at være tætte venner og de arbejdede sågar sammen på adskillige sange gennem årene.

Men efter præsidentvalget i 2020 har der de to ifølge Legend 'virkelig ikke været tætte'.