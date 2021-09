Det skabte stor mystik blandt fans, da popstjernen Britney Spears, der ellers normalt er meget aktiv på de sociale medier, pludselig forsvandt fra Instagram tirsdag aften og lukkede sin konto.

Det skete blot få dage efter, at den 39-årige popstjerne på samme platform lykkeligt annoncerede, at hun og kæresten Sam Asghari var blevet forlovet og inden længe skal giftes.

Den lukkede Instagram-konto skabte på Twitter hurtigt diverse spekulationer blandt Britney Spears' fans om, hvorvidt hun var forsvundet af egen fri vilje, eller om hendes konto var blevet lukket ned af andre årsager.

Til Page Six fortæller Britney Spears' advokat, Mathew Rosengart, nu mere om, hvorfor popstjernens Instagram-konto er forsvundet.

Ifølge advokaten er det Britney Spears selv, der har slettet kontoen, fordi hun ønsker at tage en pause fra sociale medier.

Britney Spears og Sam Asghari mødte hinanden i 2016 under indspilningen af en musikvideo. (Arkivfoto) Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Kamp mod far

Pausen fra de sociale medier kommer, efter Britney Spears i en lang periode har gennemgået en hård kamp.

Britney Spears har i mange år kæmpet for at slippe fri af sin far Jamie Spears' værgemål.

I 13 år har Jamie Spears haft den fulde kontrol over sin datters formue på omkring 60 millioner dollar - cirka 377 millioner kroner - som følge af rollen som værge.

Flere gange har Britney Spears forsøgt ad rettens vej at slippe fri af sin fars greb.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Derfor er hun forsvundet

I løbet af sommeren har hun to gange afgivet følelsesladede vidnesbyrd ved en domstol i Los Angeles omkring værgemålet, som hun har kaldt grusomt, og på sin Instagram-profil har hun løbende delt ud af sine tanker omkring værgemålet.

I sidste uge bad faren så endeligt en domstol om at afslutte det mangeårige værgemål, hvilket er en stor personlig sejr for Britney Spears.