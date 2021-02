Derfor forlod hun skærmen

Courtney Love fortæller nu, at hun stoppede med at spille skuespil, efter hun var udsat for flere #metoo-sager

Courtney Love deler nu med sine følgere på Instagram, hvad den egentlige grund til, at hun forlod skærmen, var.

Ifølge skuespilleren handlede det om, at flere #metoo-sager, drev hende væk fra karrieren.

I 2005 advarede hun også unge skuespillere om, at de ikke skulle bruge tid med den nu dømte Harvey Weinstein.

I forbindelse med dødsfaldet af instruktøren Milos Forman, der arbejdede med Courtney i filmen 'The People vs. Larry Flynt', fortalte den 56-årige sanger om, hvordan det havde været at arbejde sammen med en sand professionel, der også hjalp hende med at få en nominering til en Golden Globe.

I Courtneys opslag på Instagram roser hun først instruktøren, inden hun deler, hvad der fik hende til at stoppe karrieren som skuespiller.

'Jeg elsker skuespil, jeg stoppede med at være i stand til det efter flere #metoo-sager. Ingen ville tro mig, og det ville ikke stoppe. Så jeg stoppede. Det har jeg det godt med. Måske i mit næste liv vil jeg være stærkere og kunne holde det ud. Jeg tager hatten af for dem, der kan. Det var dog super sjovt (at være skuespiller red.)', lyder det i opslaget.

Sangeren fortæller, at hun savner skuespillet.

'Jeg elsker England. Men jeg savner at spille skuespil. Sammen med en dygtig instruktør. Det er en af de bedste oplevelser, man kan have som kvinde. Al den glamour der kommer efter, er sjovt. Men den tillid man kan have med en god instruktør. Det er noget af det største, jeg har oplevet'.

Advarede og Weinstein

I 2005 da Courtney var på den røde løber, gav hun et godt råd til unge skuespillere.

- Jeg bliver sikkert hængt ud, hvis jeg siger det. Men hvis Harvey Weinstein inviterer dig til en privat fest på the Four Seasons, så skal du ikke tage med, lød det.

I forbindelse med den første bølge af #metoo stod mere en 80 kvinder frem og fortalte historier om, hvordan de var blevet krænket af Harvey Weinstein.

Efter flere undersøgelser og efterforskning fandt retten frem til, at Harvey Weinstein var skyldig i flere overgreb.

Han fik 23 år i fængsel.