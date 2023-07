Derfor gemte han sig på toilet

Blot 15 minutter før den britiske filmskaber Charlie Mackesy vandt en oscarstatuette ved uddelingen 12. marts gemte hans sig på et toilet inde i Dolby Theatre i Los Angeles.

Det fortalte han dengang sine 1,8 millioner Instagram-følgere med et opslag, hvor han havde skrevet det ned på en stykke toiletpapir.

Men først nu fortæller Charlie Macksey, hvorfor det egentlig var, at han søgte tilflugt på et toilet.

- Jeg troede slet ikke, jeg kunne gå på scenen. Jeg var ret skræmt af det. Nogle gange bryder jeg mig ikke engang om at se på statuetten. Jeg har den bare derhjemme pakket ind i en tshirt. Det er ikke sunket ind, og det tror jeg aldrig, det gør, siger Charlie Mackesy ifølge britiske BBC.

Charlie Macksey vandt en oscar for bedste animerede kortfilm for 'The Boy, The Mole, The Fox and The Horse', som er baseret på hans egen bog af samme navn.

Den illustrerede bog om venskab fra 2019 er oversat til mere end 40 sprog og har solgt over otte millioner eksemplarer.

Frygtede at skuffe fans

Da arbejdet med filmen begyndte, var 60-årige Charlie Mackesy også nervøs for at skuffe bogens mange fans.

- Jeg får mails hver eneste dag. På daglig basis er der en eller anden, der får mig til at græde. Det er den største pris for mig. De har måske set filmen over en kop te med deres mor, eller der er en far og søn, der gav hinanden et kram efter at have set den. De små ting i livet er de store ting, siger Charlie Mackesy.

Blandt andet Idris Elba og Tom Hollander har lagt stemmer til den 35 minutter lange film, som også vandt en BAFTA for bedste animerede kortfilm.