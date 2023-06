Derfor gjorde hun det: Forklarer sit flydende køn

Det var i 2021, at sangeren Demi Lovato annoncerede, at hun definerede sig selv om værende nonbinær og derfor ikke længere brugte pronominerne 'hun/hende', men derimod 'de/dem.'

I 2022 skiftede hun så tilbage til at ville kaldes hun/hende, og i et interview med GQ Hype Spain forklarer 'Cool For The Summer'-sangeren nu, at hun vendte tilbage til sine oprindelige pronominer, fordi det var for besværligt at gå og korrekse folk hele tiden.

- Jeg skulle hele tiden opdrage folk og forklare, hvorfor jeg identificerede mig med de pronominer. Det var helt vildt udmattende. Og det er også en af grundene til, at jeg i sidste ende blev komfortabel med mine feminine pronominer. Jeg blev simpelthen bare træt, siger hun i interviewet.

Giver ingen mening

Hun siger også, at hun fortsat mener, at nonbinæres velbefindende er et vigtigt område fortsat at sætte fokus på.

- Når jeg for eksempel skulle bruge dametoilettet, var jeg ikke helt komfortabel med det. Der ville det være rarere med et kønsneutralt toilet, siger hun og fortsætter:

- Det er også, når man skal udfylde dokumenter for det offentlige, hvor man skal vælge sit køn. Man har kun to muligheder. Mand og kvinde. Og ingen af dem giver mening for mig. Det er der nødt til at blive ændret på, og med tiden kommer der forhåbentlig flere muligheder.

I 2021 udkom hun med en dokumentar om sit liv, hvor hun hun råt for usødet lod fans og følgere komme med ind bag facaden på hendes stjerneliv, der har været plaget af et voldsomt kokainmisbrug kulminerende med en overdosis heroin i 2018, hvor stjernen var få minutter fra at dø.